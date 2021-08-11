Южный ветер принесет в Коми тепло

В Коми лето продолжается.

Лето в Коми продолжается, что не может не радовать. Синоптики представили прогноз погоды 11 августа 2021 года по республике.

По информации Коми ЦГСМ, по Коми ожидается сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12, при прояснении +1...+6, днем +21...+26°С.

В Сыктывкаре синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +9...+11, днем +23...+25°С.

Кстати

11-13 августа по республике ожидается II-III, местами IV класс пожароопасности МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», 13 августа на севере I класс пожароопасности.

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