В Коми число заражённых коронавирусом превысило 58 тысяч человек

Фото: архив КП.

В Коми выросло число заражённых COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные федеральным оперативным штабом.

Согласно им, в республике официально подтверждено ещё 277 случаев инфицирования, за все время было обнаружено 58 242 факта заболевания.

Также сообщается, что вырос показатель смертности. За сутки число летальных исходов выросло на 7. Жертвами коронавируса за период распространения инфекции стали 1 286 человек.

Вместе с тем 49 108 жителей Коми успешно побороли болезнь. Только за прошедшие сутки отрицательный ПЦР-тест пришёл 128 пациентам, они выписаны домой с выздоровлением.

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