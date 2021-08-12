Три муниципалитета Коми стали лидерами по количеству заболевших COVID-19

В республике против COVID–19 привито 222234 человека. Фото: Нина ЮШКОВА

12 августа по официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми за день выздоровели 140 человек, всего 49 248 выздоровевших с начала пандемии.

Выявлено ПЦР-тестированием 276 случаев (58518 всего) заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки дал Сыктывкар – 106 случаев, на втором месте Ухта – 52, на третьем Ижемский район – 22. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, под медицинским наблюдением находится 7491 человек.

Официально подтверждено 1299 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, сегодня – 13.

КСТАТИ

По состоянию на 12 августа в республике против COVID–19 привито 222 234 человека.

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