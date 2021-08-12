Культуру и традиции Коми края представят в Киргизии

Фото: Минкультуры Коми

12 по 14 августа в Бишкеке отпразднуют Год России и Киргизии, зрителей ожидают художественные выставки, выставки промыслов и ремесел, концерты.

12 августа в Бишкеке выступят артисты Коми республиканской филармонии, коллектив в столице Киргизии презентует свою программу впервые. В программе прозвучат лучшие песенные и инструментальные произведения на русском и коми языках.

Фото: Минкультуры Коми

В рамках программы запланированы конференция, посвященная культурному единству России и Кыргызстана, и заседание рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Фото: Минкультуры Коми

Дом народных ремесел «Зарань» представит декоративно-прикладное искусство севера – изделия из бересты и соснового корня, роспись по дереву, узорное вязание, ткачество, тряпичная игрушка, художественная керамика и ручная набойка тканей.

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