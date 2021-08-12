В усинском селе Усть-Уса строится новая общественная баня

Новая стройка при поддержке ЛУКОЙЛа стала долгожданной для сельчан.

Старую баню закрыли более пяти лет назад, новая стройка при поддержке ЛУКОЙЛа стала долгожданной для сельчан. На сегодня подрядчик уже залил фундамент и приступил к возведению стен.

В Усть-Усе проживает более 900 человек, часть из них – в многоквартирных домах без централизованного водоснабжения. Поэтому общественная баня – важный и значимый для сельчан социальный объект.

Со своей проблемой инициативная группа жителей Усть-Усы обратились к руководству ЛУКОЙЛ-Коми в ходе встречи в администрации городского округа. Вопрос оперативно взяли в проработку: изыскали средства в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом, выбрали участок для строительства, согласовали с населением проект будущей бани.

Это будет одноэтажное здание площадью порядка 350 квадратных метров, выполненное из морозоустойчивого кирпича. В бане предусмотрены холл, раздевалка, помывочная, парная, санузлы, а также технические и служебные помещения. Здание подключат ко всем инженерным сетям, здесь будут централизованное водоснабжение, канализация, системы пожаротушения и противопожарной сигнализации. Предусмотрена и парковка на шесть автомобилей.

Подрядчик – компания «СК-ЛИДЕР» - уже залил фундамент здания. Сейчас рабочие приступили к возведению стен.

Завершить работы планируется к концу года. В 2022-м проведут благоустройство и озеленение прилегающей территории.

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