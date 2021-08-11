Жители отдаленных поселков Коми не могут получить права на управление снегоходами

Выезжать за пределы района и проходить долгое обучение местные жители не могут: в деревнях всегда много работы, забот, зарплаты маленькие. Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера в Приуральское Троицко-Печорского района прибыла делегация во главе с главой региона Владимиром Уйбой. На встрече местные жители обозначили давно мучившую их проблему. Чтобы управлять снегоходом, требуется сдать экзамен на управление гусеничным транспортом. Местные, у которых нет возможности выехать в Сыктывкара на получение категории, не могут использовать главное средство передвижения зимой. Вопрос: как получить права на снегоходы?

Владимир Уйба на встрече с местными жителями д. Еремеево. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я всю жизнь ездил на буране, у меня нет возможности выехать в столицу, чтобы получить право на управление снегоходом, но ездить-то надо! Как мне быть? – посетовал житель Еремеево Федор Бажуков.

Глава региона отметил, что для таких труднодоступных местностей необходимо рассмотреть возможность выезд специалиста на место, чтобы тот провёл обучение, принял экзамены и далее уже местным жителям выдали права на нужную категорию.

– В Усть-Куломском районе организовали обучение на «Тракторное дело» на базе Дома детского творчества «Патриот». Очень удобно местным жителям, у которых есть снегоходы – им не нужно никуда выезжать дальше своего района, чтобы получить права, – привёл положительный пример Уйба.

Но для реализации идеи нужно собрать целую группу обучающихся на месте, чтобы организация по обучению не выезжала в труднодоступную местность только из-за одного человека, так как это невыгодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лодка есть, а плавать на ней нельзя: бюрократическая волокита лишает жителей Коми возможности передвигаться

Глава Коми предложил решение проблемы для глубинки (подробности)