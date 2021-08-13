В Коми за все время пандемии коронавирусом заразились 58 790 человек

Фото: архив КП.

В Коми официально подтвердили 272 новых случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости достиг в регионе отметки 58 790 человек. Свежие данные опубликовал федеральный оперативный штаб.

Сообщается, что в Коми выросло число смертей. Количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 1 313 человек. Это на 14 больше, чем было сутками ранее.

Болезнь побороли 49 359 пациентов за все время. За последние 24 часа отрицательный тест на коронавирус пришёл 111 жителям республики.

Кстати, в двух крупных городах Коми смягчили антиковидные меры. Так, согласно новым поправкам в указе о режиме повышенной готовности, в Сыктывкаре и Ухте введены послабления для общепита.

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