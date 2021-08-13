Роспотребнадзор Коми рассказал о самых заражённых районах республики

Фото: архив КП.

Роспотребнадзор Коми озвучил данные по заболевшим в муниципалитетах республики.

Сегодня, 13 августа, выявлено 272 случая заболевания COVID-19. Традиционно на первом месте по инфицированным Сыктывкар – 104 случая, на втором месте Ухта – 48 заболевших, на третьем месте Ижемский район – 21 пациент.

Под наблюдением медиков находятся 7 282 человека, им оказывается помощь. С учёта сняли 472 человека, коронавирус у них нет.

КСТАТИ

На сегодня в республике против COVID–19 привито 224 502 человека (минздрав Коми).

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