В Сыктывкаре еще 10 домов признали аварийными

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В Сыктывкаре еще 10 домов получили статус аварийных. Соответствующие постановления подписала глава администрации Наталья Хозяинова.

Согласно документу, 10 деревянных многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Администрация должна принять меры по расселению жильцов до 2028 года. Кроме того, комитету жилищной политики должен направить жильцам уведомления о предложении жилья для временного проживания.

Управление ЖКХ должно направить собственникам требования о сносе многоквартирного дома за счет собственных средств. Аварийными признаны дома №№367, 368, 369, 111, 97, 96 по Октябрьскому проспекту, дома №2 и №4 по улице Общественной в Верхней Максаковке, дом №6 в проезде Магистральном, а также дом №3 в местечке Лемью.

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