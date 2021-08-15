В воскресенье в Коми до 26 градусов

Фото: Нина ЮШКОВА

В воскресенье, 15 августа, в Коми местами ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных восточных районах ожидается небольшой дождь, в северной и центральной части западных районов прогнозируют кратковременный дождь, местами грозу, а на юго-западе преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит 16-21 градус, в отдельных южных районах до 26. На крайнем северо-востоке ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Местами порывы могут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха составит 9-14 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, днем небольшой кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 23-25 градусов.

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