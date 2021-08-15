План диверсификации экономики Коми хотят расширить

Фото: пресс-служба главы Коми

План диверсификации экономики Республики Коми планируют расширить. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

У утвержденного плана по диверсификации экономики Коми есть две основные цели. Первая – развитие обрабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью. При этом должна снижаться зависимости экономики региона от угледобывающей отрасли. Второй целью стала реализация экономического потенциала для развития рынка труда в регионе.

В рамках исполнения поручения вице-премьера России Марата Хуснуллина по увеличению числа создаваемых в рамках плана диверсификации рабочих мест до уровня не менее 75% от числа высвобожденных работников «Интаугля» и «Воркутаугля» правительство Коми и Минэкономразвития РФ подготовило предложения по новым проектам диверсификации.

С учетом этих изменений в результате реализации плана появится возможность трудоустроить 4382 человека. Уточняется, что 828 человек смогут работать в Воркуте и Инте. Приток внебюджетных инвестиций в основной капитал составит 91,2 миллиарда рублей.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, план диверсификации – это ответ как на внутренние, так и на внешние вызовы. Внутренние – это сокращение добычи угля на градообразующем предприятии в Воркуте и закрытие предприятия в Инте. Внешние вызовы – сокращение доли угля в мировом энергобалансе.

Глава Коми Владимир Уйба отметил, что план диверсификации экономики республики– это важный шаг для создания основы экономического роста отраслей, не связанных с добычей угля. В частности, это лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых.

Ожидается, что привлечению инвестиций в регион будут способствовать федеральные меры поддержки. Планируется создание Особой экономической зоны в регионе, где основной упор будет сделан на глубокую переработку древесины. Кроме того, в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов у Коми высвобождается 8,7 миллиарда рублей до 2024 года. Эти деньги направят на инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов. В Коми уже одобрили пять новых инвестпроектов на общую сумму 9,3 миллиарда рублей. Еще инвестиционных проекта будут рассмотрены в ближайшее время Правительственной комиссией по региональному развитию.

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