В понедельник в Коми до 26 градусов

По прогнозам специалистов, в республике ожидается переменная облачность. Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми всю прошлую неделю стояла настоящая июльская жара. Синоптики ЦГМС Коми представляют прогноз на сегодня, 16 августа.

По прогнозам специалистов, в республике ожидается переменная облачность. Во всех районах Коми пройдет кратковременный дождь, днем гроза.

Ветер южный, юго-западный. Температура ночью +11...+16°С, днем +18...+25, в отдельных северных районах +19...+24, на крайнем северо-востоке ночью +5..+7, днем +14...+16°С.

В столице Коми синоптики обещают переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный. Температура ночью +14...+16, днем +22...+24°С.

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