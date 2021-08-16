Люди ли это сделали?: жители Коми шокированы фотографиями эжвинского общежития

Фото: сообщество "Эжва - моя Родина"

По Интернету «гуляют» жуткие снимки дома по Мира 17 микрорайона Эжвы. Стены с наскальной росписью и выломанными почтовыми ящиками дома создают полное ощущение апокалипсиса. А ведь тут живут люди…

Фото: сообщество "Эжва - моя Родина"

-Сегодня ещё чисто, — пишут жильцы дома. – По выходным все эта прелесть дополняется горами пакетов с мусором, бутылками и окурками.

Фото: сообщество "Эжва - моя Родина"

На фото полы с отсутствующим напольным кафелем, ржавые трубы и лестничные перила, стены исписаны так, что нет свободного места совершенно. Потолок в ужасном состоянии, а почтовые ящики выломаны или помяты так, что даже никакое письмо туда не положить. Кто это натворил, конечно, неизвестно.

Фото: сообщество "Эжва - моя Родина"

- Во, Байден, что творит, - осмеивает жильцов в комментариях к посту Дмитрий. – Раньше Обама по углам с*ал, теперь этот свинячит.

Фото: сообщество "Эжва - моя Родина"

- Музей района нулевых, - прокомментировал Дмитрий Мясников.

- Весь мусор из Москвы везут. Вот что делают с народом, - пошутил Сергей Тыричев.

- У моего друга такой же подъезд был. Потом адекватные жильца собрались и сделали из подъезда конфетку: стены с рисунками, ящики почтовые новые поставили, даже камеры установили. Никто за них ничего не сделает. Значит, им так нравится жить, - написал пользователь под ником «Двуликий», скорее всего вспоминая, как жильцы сыктывкарского общежития на Димитрова 56/2 привели в порядок свой дом.

Напомним, Один хороший человек и жильцы малосемейных комнат на Димитрова 56/2 за собственные средства заменили электрику – сами оплатили за материал и работу электрика, обновили ступени, подремонтировали крышу и, главное, привели в порядок пол и стены. Стены не только хорошенько заштукатурили, но и умудрились красиво раскрасить – было организовано мероприятие «Большая раскраска».

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