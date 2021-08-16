В Коми учебный год начнется в традиционном формате

Новый учебный год начнётся в очном формате
Фото: Архив "КП"
В Коми школы начнут работать с 1 сентября в традиционном формате. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, ученики придут на занятия, как обычно, а дистанционное обучение пока вводить не планируется.
- Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается, - сказал он.
Добавим, что по состоянию на 16 августа, в Коми насчитывается почти 60 тысяч заражений коронавиурсом, однако суточный прирост начал снижаться.
Ранее региональный Роспотребнадзор заявил, что решение о праздновании 1 сентября еще не принято.
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