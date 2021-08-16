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Общество16 августа 2021 14:59

Жителям Коми стал доступен тариф для экономии семейного бюджета

МегаФон разработал «Первый Семейный» тариф
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Фото предоставлено компанией МегаФон

Фото предоставлено компанией МегаФон

МегаФон предложил жителям Коми «Первый Семейный» тариф без абонентской платы, который позволит всегда оставаться на связи с близкими. Пользователи получают безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе и неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.

Подрастающее поколение уже в раннем возрасте активно использует гаджеты. По данным МегаФона, 80% российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон. 8 из 10 родителей признаются, что основными причинами для таких подарков является желание всегда быть на связи с ребёнком и приобщить его к современным технологиям. Опираясь на эти данные, МегаФон разработал «Первый Семейный» тариф.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребёнком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Как отметили в пресс-службе оператора, на ежемесячной основе в тариф включен 1 Гб мобильного интернет-трафика, при необходимости можно докупить пакеты минут и гигабайт. Для безлимитного общения нужно вступить в семейную группу в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек, а ее организатор может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы.

Подключить «Первый Семейный» тариф можно в салонах МегаФона, на сайте или в мобильном приложении.

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