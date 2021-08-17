В двух районах Коми продолжится лето

В республике сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер будет в основном юго-западным, умеренный, местами – с переходом на северо-западный.

Без существенных осадков – в Сыктывкаре и Объячеро, в других районах местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +10...+14 °С, днем + 15...+23 °С, на крайнем северо-востоке днём +12...+14°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 17 августа будет переменная облачность,. Температура ночью +11...+13 °C, днем +21...+23 °C. Ветер юго-западный, умеренным.

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