В Коми вернётся 30-градусная жара

С середины недели карельский циклон сменит южный антициклон. Фото: Нина ЮШКОВА

С 16 по 20 августа Коми будет находиться под влиянием циклона, пришедшим со стороны Карелии. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Завтра влияние циклона и дожди удержится на востоке республики, зато на западе осадков не ожидается.

С середины недели карельский циклон сменит южный антициклон, который тёплую, в южных районах жаркую погоду. Будет жара! Дневная температура повысится до +26...+31С, на северо-востоке до +17...+22С.

Жаркую погоду во второй половине недели омрачатся ливневыми дождями с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20м/с.

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