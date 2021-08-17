Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 11:00

В Коми вернётся 30-градусная жара

Правда, в некоторые районы с ливнями и грозами
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С середины недели карельский циклон сменит южный антициклон.

С середины недели карельский циклон сменит южный антициклон.

Фото: Нина ЮШКОВА

С 16 по 20 августа Коми будет находиться под влиянием циклона, пришедшим со стороны Карелии. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Завтра влияние циклона и дожди удержится на востоке республики, зато на западе осадков не ожидается.

С середины недели карельский циклон сменит южный антициклон, который тёплую, в южных районах жаркую погоду. Будет жара! Дневная температура повысится до +26...+31С, на северо-востоке до +17...+22С.

Жаркую погоду во второй половине недели омрачатся ливневыми дождями с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двух районах Коми продолжится лето (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯ