В Печоре спасатели, проявив смекалку, вызволили из силосной ямы пять собак

Фото: Печорский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми"

16 августа аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" в Печоре выезжал на спасение животных – в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что в силосной яме по ул. Набережная находятся пять щенков.

Фото: Печорский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми"

На месте спасатели определили, что животные уже достаточно взрослые, спасателям пришлось проявить смекалку, чтобы вызволить из плена хвостиков и не травмироваться самим. Часто выезды на спасение животных часто оборачиваются травмами для сотрудников "Спас-Коми".

Фото: Печорский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми"

Печорский спасотряд сделал настил из кустарника, поместил его в яму, чтобы собаки сами смогли выбраться наверх. Четыре пса выбрались на свободу, а пятый щенок подняться не смог – он оказался более слабым и трусливым, рассказало ИА «Комиинформ».

Специалисты «Спас-Коми» пришлось спуститься в яму за бедолажкой. Он ни в какую не хотел покидать западню, пришлось вытащить пёсика на руках. Операция по спасению заняла около двух часов.

Фото: Печорский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми"

Как удалось выяснить "Комиинформу", в Печоре на Набережной две заброшенные силосные ямы, они не используются и представляют опасность для окружающих. Земля находится в аренде у фермера.

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