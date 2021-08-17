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Здоровье17 августа 2021 11:35

Количество зараженных коронавирусом в Коми приблизилось к 60 тысячам человек

Республика практически достигла нового числового рубежа
Источник:kp.ru
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Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми

Фото: Архив "КП"

В Коми число официально выявленных ковид-случаев достигло 59 847. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперативного штаба. Показатель заболеваемости в республики вырос за минувшие сутки на 258 фактов.

Вырос и показатель смертности. Прошедшую ночь не пережили девять человек, за все время пандемии болезнь унесла жизни 1 349 пациентов.

Выздоровели за весь период 49 827 человек. Показатель вырос за сутки на 157 жителей Коми, сумевших побороть болезнь.

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