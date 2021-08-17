Количество зараженных коронавирусом в Коми приблизилось к 60 тысячам человек

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми
Фото: Архив "КП"
В Коми число официально выявленных ковид-случаев достигло 59 847. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперативного штаба. Показатель заболеваемости в республики вырос за минувшие сутки на 258 фактов.
Вырос и показатель смертности. Прошедшую ночь не пережили девять человек, за все время пандемии болезнь унесла жизни 1 349 пациентов.
Выздоровели за весь период 49 827 человек. Показатель вырос за сутки на 157 жителей Коми, сумевших побороть болезнь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сыктывкарском интернате для престарелых и инвалидов обнаружена вспышка коронавируса (подробности)