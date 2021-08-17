В Коми День Знаний пройдет в масочном режиме

В Коми рассказали, как планируют провести 1 сентября в школах в условиях пандемии Фото: Архив "КП"

Школьные линейки, посвященные Дню Знаний, пройдут с ограничениями, которые ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный Минобр, традиционного формата празднования 1 сентября не будет: каждый класс отметит наступление нового учебного года в своем классе.

Издание «Комиинформ» уточняет, что родители первоклассников, желающие быть на мероприятии, обязаны быть в масках и соблюдать соцдистанцию.

Однако в ведомстве подчеркнули, что решение может поменяться в сторону смягчения или ужестояения: все зависит от эпидобстановки в регионе.

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