В Коми День Знаний пройдет в масочном режиме

В Коми рассказали, как планируют провести 1 сентября в школах в условиях пандемии
Фото: Архив "КП"
Школьные линейки, посвященные Дню Знаний, пройдут с ограничениями, которые ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный Минобр, традиционного формата празднования 1 сентября не будет: каждый класс отметит наступление нового учебного года в своем классе.
Издание «Комиинформ» уточняет, что родители первоклассников, желающие быть на мероприятии, обязаны быть в масках и соблюдать соцдистанцию.
Однако в ведомстве подчеркнули, что решение может поменяться в сторону смягчения или ужестояения: все зависит от эпидобстановки в регионе.
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