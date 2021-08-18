Сегодня в Коми только в некоторых районах небольшой дождь

Не погода, а красота!
Фото: Нина ЮШКОВА
В республике сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь.
В Ухте, Троицко-Печорске, Вуктыле, Усть-Цильме преимущественно без осадков, в Сыктывкаре и в Воркуте – днём кратковременный дождь, а в Объячево – утром, в других районах небольшой дождь ожидается лишь ночью.
Температура ночью +6...+14 °С, днем + 15...+28 °С, на крайнем северо-востоке днём +11...+13°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.
В столице Коми, 2 августа будет переменная облачность. Температура ночью +10...+12 °C, днем +24...+26 °C. Ветер юго-восточный, слабый. Не погода, а красота!
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