Сегодня в Коми только в некоторых районах небольшой дождь

Не погода, а красота! Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь.

В Ухте, Троицко-Печорске, Вуктыле, Усть-Цильме преимущественно без осадков, в Сыктывкаре и в Воркуте – днём кратковременный дождь, а в Объячево – утром, в других районах небольшой дождь ожидается лишь ночью.

Температура ночью +6...+14 °С, днем + 15...+28 °С, на крайнем северо-востоке днём +11...+13°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 2 августа будет переменная облачность. Температура ночью +10...+12 °C, днем +24...+26 °C. Ветер юго-восточный, слабый. Не погода, а красота!

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