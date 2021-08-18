Стабильная троица: в районах Коми продолжает бушевать коронавирус

Всем пациентам оказывают медпомощь. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Во вторник, 17 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 157 человек, а за все время – 49827. За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 258 человек. Всего в Коми зафиксировали 59 327 случаев заболевания этой инфекцией.

В ведомстве добавили, что в Ухте заболели 46 человек, а в Ижемском районе – 19. Всем пациентам оказывают медпомощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 7299 человек. За последние сутки с учета сняли 530 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. Скончались за сутки девять больных COVID-19, за всё время пандемии - 1349.

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