Коми в четверг накроет 30-градусная жара

Лето словно не спешит отчаливать! Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь.

В Ухте, Троицко-Печорске, Инте, Воркуте небольшой кратковременный дождь ожидается только ночь, днём преимущественно без осадков, в Сыктывкаре и в Объячево будет стоять невыносимая жара до +34 °С, однако во второй половине дождь, гроза.

Температура ночью +6...+14 °С, днем + 18...+34 °С, на крайнем северо-востоке днём +12...+14°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 19 августа будет переменная облачность. Температура ночью +15...+17 °C, днем +31...+33 °C. Ночью преимущественно без осадков, во 2-й половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью слабый, днем умеренный. Лето словно не спешит отчаливать! Ягодники, грибники, рыбаки просто в восторге!

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