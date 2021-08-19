Более трети жителей Заполярья привились от коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели более шести тысяч воркутинцев. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

По данным на 18 августа в Воркуте привились от коронавируса 18520 человек, из них 15022 получили оба компонента вакцин «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V») или «ЭпиВакКорона». За прошедшую неделю первую прививку сделали 697 человек, завершили вакцинацию – 1240.

Также с 11 по 18 августа в муниципалитете заболели коронавирусом 151 житель Заполярья, сейчас болеют 311 человек. Из них в инфекционной больнице лечатся 90 пациентов, остаётся свободных коек – 60.

За неделю в городе констатированы две смерти от COVID-19, всего 71 случай летальных исходов. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 6122 воркутинца, выздоровели – 5740.

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