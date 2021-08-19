В Коми от коронавируса скончались девять пациентов за сутки

Фото: архив КП.

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 18 августа в России 21 058 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 259 новых случаев.

На сегодняшний день в республике 60 363 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 1 369 пациентов, 9 человек не пережили эту ночь - скончались от ковидных осложнений. Выздоровели от вируса 50 086 человек (выздоровевших за сутки 142 пациента).

Напомним, в регионе полным ходом идёт кампания по вакцинации от коронавируса. По минздрава Коми, в республике почти 40% привитых от коронавируса составляют пенсионеры.

Кстати, жители Коми могут стать участниками оригинальной лотереи: глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса в России с 1 сентября 2021. Подробности - тут.

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