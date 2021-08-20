Юго-западный ветер принесет в Коми дожди и грозы

Дождливо, но жарко будет в Коми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коми продолжается жаркое лето. Правда, с грозами, как обычно бывает в августе, но это нестрашно. Прогноз погоды в регионе на 20 августа представляет республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Коми 20 августа 2021 года ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, иногда гроза и ливни. Ночью в отдельных районах региона будет туман.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе - порывами 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20, днем +24...+29, местами ночью +7...+12, днем +18...+23°С.

В Сыктывкаре 20 августа прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывами до 14 м/с. Температура ночью +17...+19, днем +25...+27°С.

Кстати

Синоптики радуют: температура воды в Вычегде у Сыктывкара держится на уровне +20.8°C.

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