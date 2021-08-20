В Коми от коронавируса в больницах скончались 1 380 человек

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

В Коми продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб каждый день публикует новые данные, отражающие эпидобстановку в республике.

Так, за сутки COVID-19 выявили у 256 пациентов. Общее количество зараженных достигло 60 619.

С выздоровлением выписали 127 человек за сутки ( за весь период пандемии - 50 213), скончались – 11. Всего болезнь унесла жизни 1 380 пациентов.

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