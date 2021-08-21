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Общество21 августа 2021 8:00

В субботу в Коми до 27 градусов

В республике местами ожидаются дожди
Источник:kp.ru
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Фото: Нина ЮШКОВА

Фото: Нина ЮШКОВА

В субботу, 21 августа, в Коми местами ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 27 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов, местами 17-22.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 25-27 градусов.

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