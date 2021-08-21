За сутки в Коми скончались восемь пациентов с коронавирусом

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По состоянию на субботу, 21 августа, в Коми зафиксировали 261 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 60 880 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 159 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 50372 человека. За последние сутки скончались восемь пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1388 смертельных случаев.

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