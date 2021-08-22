В воскресенье в Коми обещают дожди с грозами

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

В воскресенье, 22 августа, в Коми ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает ЦГМС республики.

Днем в Коми ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами грозу, ливень и град. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 22-27 м/с. Температура воздуха составит 25-30 градусов, местами 16-21.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 25-27 градусов.

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