За сутки в Коми 257 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 22 августа, в Коми зафиксировали 257 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 61 137 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 87 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 50 459 человек. За последние сутки скончались 14 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Всего в республике зафиксировали 1402 смертельных случая.

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