В Сыктывкаре открыли памятник Ивану Морозову

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В воскресенье, 22 августа, в Сыктывкаре открыли памятник первому секретарю Коми обкома КПСС Ивану Морозову. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Открытие памятника было приурочено к столетию Коми. Об этом неоднократно просили местные жители. В итоге памятник появился рядом с домом №24 по улице Кирова, где жил политический деятель и до сих пор остается его вдова. Морозов руководил обкомом с 1965 по 1987 год. Уйба подчеркнул, что первый секретарь и его команда преобразили республику. При нем в Коми появились новые дороги, новые мощные промышленные предприятия, ГРЭС, новые аэропорты, а также новые города.

– Это достойный человек, славный сын коми земли, – отметил Уйба.

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