Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+28.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 17:00

В Сыктывкаре открыли памятник Ивану Морозову

Открытие было приурочено к столетию Коми
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В воскресенье, 22 августа, в Сыктывкаре открыли памятник первому секретарю Коми обкома КПСС Ивану Морозову. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Открытие памятника было приурочено к столетию Коми. Об этом неоднократно просили местные жители. В итоге памятник появился рядом с домом №24 по улице Кирова, где жил политический деятель и до сих пор остается его вдова. Морозов руководил обкомом с 1965 по 1987 год. Уйба подчеркнул, что первый секретарь и его команда преобразили республику. При нем в Коми появились новые дороги, новые мощные промышленные предприятия, ГРЭС, новые аэропорты, а также новые города.

– Это достойный человек, славный сын коми земли, – отметил Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми могут учредить госнаграду имени уроженца республики

Иван Морозов внес огромный вклад в развитие региона

КАРТИНА ДНЯ