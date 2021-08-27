Стало известно, что ждет выпускников на ЕГЭ в 2022 году

Что нового будет в экзаменах в 2022 году Фото: Архив "КП"

Рособрнадзор за 2 года планирует изменить ЕГЭ по всем учебным предметам. А на сайте на сайте Федерального института педагогических изменений уже опубликованы демоверсии ЕГЭ на 2022 год, где многое - уже по-новому. Первыми выводами по изменениям в экзамене в 2022 году делятся эксперты образовательной компании MAXIMUM Education, которые проанализировали демоверсии по всем предметам.

Русский язык

Экзамен по русскому языку чуть «причесали», но сильно он при этом не поменялся. Некоторые задания усложнились. При этом для выпускника, который активно готовился к экзамену, они не будут составлять большого труда. Эти изменения связаны скорее с линией изменений, которые начались еще в 2019 году, когда процент высокобальников зашкаливал и нужно было усложнить экзамен, чтобы он выполнял свою дифференцирующую функцию. Отвечая этим задачам в экзамене, стало больше заданий аналитического плана и сам формат заданий во многом стал более строгим.

Профильная математика

Больше нет заданий для простого набора баллов, которые может решить даже ученик младшей школы. Сейчас все задания в ЕГЭ потребуют более высокого уровня математической компетенции, которая формируется на уроках алгебры и геометрии.

Как и ожидалось, экзамен поменялся достаточно сильно: были приняты почти все изменения, предложенные в перспективной модели, за исключением пары моментов. Задание, которое все боялись больше всего – задание на комплексные числа так и не появилось, что хорошо, так как эта тема очень сложна и не всегда изучается в школах в принципе.

Базовая математика

В целом экзамен поменялся не сильно и подобные изменения на скажутся на качестве работы выпускника, потому что все равно так или иначе преследуют иную цель – не дифференцировать ученика по знаниям, как в профильном уровне, а просто дать понимание усвоил ли он программу средней школы или нет.

Биология

Экзамен по биологии в чем-то усложнился, но большая часть изменений – логичная, они направлены скорее на «выравнивание» разных форматов и тем заданий внутри самого экзамена. Также большинство заданий выражены в более практикориентированном ключе (анализ изображений, схем, решение задач) и требуют от ученика больший объем навыков, применяемых на экзамене. Конечно, для всех, кто планирует сдавать биологию очень важным, становится фактор «насмотренности» и наблюдательности. Это полезно, особенно для тех, кто планирует в дальнейшем обучение на биологическом или медицинском факультете.

Обществознание

Изменения очень интересные. С одной стороны, экзамен стал в чем-то проще, пропали дублирующие друг друга задания, появились новые требующие от ребят размышлений. В целом, теперь экзамен стал больше не про «выучил-написал», а требует от ребят множества размышлений, умения аргументировать – это очень важно в предметах социально-гуманитарного цикла. Кроме того, такие задания позволяют отделять ребят, которые целенаправленно готовятся к ЕГЭ, а кто просто сдает «на удачу».

С другой стороны, пропало сочинение, что давало ребятам творчески подойти к вопросу, за счет этого уменьшилось время экзамена почти на час, но заданий по-прежнему довольно немало и потенциально могут быть проблемы с тем, чтобы банально успеть все написать за отведенное время.

Физика

Физику очень сильно поменяли. Задания стали интереснее, нестандартнее, их стало больше и самое главное, теперь задания могут решать не только ребята имеющие высокий уровень знаний по предмету (например, выпускники физ-мат лицеев), но и ребята из простых школ при должном уровне подготовки. Кажется, что это сделает экзамен более «демократичным» без потери уровня качества.

Химия

Экзамен по химии в новом формате поменялся, но не очень сильно. Скорее речь идет о некоторых усложнениях и добавление более интересных форматов заданий. Самые простые задания, не вызывающие сложностей у ребят логично были исключены. Так происходит во всех экзаменах в этом году. Кажется, что при должном уровне теоретической подготовки ребятам не составит труда выполнить эти задания.

История

Изменения в истории колоссальные и очень неожиданные. Из экзамена были исключены задания, которые проверяют одни и те же навыки и умения выпускников, при этом, кажется, что общая логика экзамена сохранена: проверяются ключевые единицы знаний из блоков Отечественной и всеобщей истории, русской культуры, навыки работы с исторической картой, иллюстративным материалом, текстовыми источниками, аргументацией, однако форматы этих заданий почти все новые. В целом можно сказать, что реальную сложность представляют собой задание 19, которое соединило в себе два слабых места всех выпускников - аргументацию и элементы всеобщей истории, и задание 4, т.к. знания географии часто подводят учеников.

Литература

Самое сложное и необычное что получилось в новом варианте ЕГЭ это то, что в кодификаторе появилось много зарубежной литературы, которая ранее не проверялась на ЕГЭ. Для ребят, которые не читали зарубежную литературу это серьезный вызов, но, к счастью, это скорее сделано для того, чтобы «помочь» читающим выпускникам, многие из которых метят на филологические специальности. Также сюрпризом стало, что теперь сочинение оценивается с точки зрения русского языка. Ранее проверялись только речевые нормы, но теперь и грамматика будет важна. Это безусловно усложняет процесс подготовки, так как повышает требования не только к знаниям, но и грамотности выпускников.

Английский язык

Экзамен двигается в сторону не просто выпускного экзамена, а именно экзамена проверяющего знание языка. Это очень важно, так как задания все больше проверяют языковые компетенции, которые будут реально применятся в жизни, что больше стало напоминать формат международного экзамена IELTS. Для ребят которые просто хорошо знают язык – это большой плюс, но нужно понимать, что все равно без специальной подготовки такие задания решать будет проблематично.

Информатика

Экзамен по информатике очень сильно поменялся в прошлом году, и делать большие изменения в этом году было бы негуманным. Именно этой логики видимо и придерживались составители, так как не стали сильно менять формат экзамена, но уточнили и поправили некоторые моменты, которые позволяют сделать задания экзамена более удобным. Это такие точечные изменения, которые не сильно повлияют на подготовку ребят.