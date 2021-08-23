Соглашение Коми и Дагестана дополнится пунктом про детский отдых

Край высоких гор и низких «приор». Фото: Андрей Абрамов.

Дети из Коми поедут отдыхать в Дагестан. Когда-нибудь. Вопросы детского отдыха обсудили глава Республики Коми Владимир Уйба и министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Северную и южную республики связывает действующее соглашение о сотрудничестве, подписанное ещё в октябре 1997 года, которое, конечно же, требует актуализации из-за социально-экономических, законодательных, региональных изменений, сообщает пресс-служба главы Коми. В новой редакции соглашение дополнит организация детского отдыха.

Дагестан в этом году тоже отметил 100-летний юбилей. А в рамках юбилея Коми в ноябре прошлого года в Дагестане был реализован проект «Дни Республики Коми в регионах России»: презентация туристического потенциала Республики Коми, гастроли Академического театра драмы имени Виктора Савина.

КСТАТИ

В республике более 10 лет существует Сыктывкарская национально-культурная автономия аварцев «Народы Дагестана», которая не только хранит культуру и традиции народов Дагестана, но и активно помогает детским домам на территории республики.

В 2018 году по инициативе автономии одной из улиц Сыктывкара присвоено имя Расула Гамзатова.

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