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Здоровье23 августа 2021 11:49

В Коми девять человек скончались из-за осложений, вызванных коронавирусом

Всего в республике насчитывается более 1 400 жертв COVID-19
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми коронавирус за последние сутки унес девять жизней пациентов. Об этом сообщил федеральный оперштаб России, следящий за эпидобстановкой в стране. Так на 23 августа, всего скончались от заболевания 1 411 жителей республики. Также добавим, что за прошедшие 24 часа было официально зарегистрировано 255 новых фактов заражения COVID-19. Общее количество всех выявленных случаев коронавируса в Коми достигло 61 392. За минувшие сутки вырос показатель выздоровления. За все время пандемии болезнь побороли 50 671 человек. Это на 212 случаев больше, чем было днем ранее.

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