В Коми во вторник порывистый ветер принесет дожди

На пути в Печоро-Илычский заповедник. Фото: Нина ЮШКОВА

Коми ЦГСМ представляет жителям республики прогноз погоды на 24 августа 2021 года. Похоже, лето все-таки покидает наш регион. В Коми сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь. В Вуктыле, Троицко-Печорске прогремит гроза, ночью кратковременный дождь ожидается в Сыктывкаре, Усинске, Инте, Воркуте, днём преимущественно без осадков во многих районах республики. В Усинске и в Инте ночью ожидается порывистый западный и северо-западный ветер.

Температура ночью +8...+11 °С, днем + 16...+22 °С, на крайнем северо-востоке днём +10...+12 °С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 24 августа будет переменная облачность. Температура ночью +9...+11 °C, днем +18...+20 °C. Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западной четверти, умеренный. Жара отступает.

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