В Коми за сутки скончалось рекордное число больных коронавирусом за минувший месяц

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В Коми увеличилось число зараженных COVID-19. Согласно обновленным данным, в республике официально подтверждено 61 644 факта инфицирования. Данный показатель вырос за сутки на 252 новых случаев заражения.

Также в Коми за сутки выписано по выздоровлению 240 пациентов, а за все время пандемии – 50 911 человек.

Сообщается и о новых случаях смерти от коронавируса. Число жертв выросло до 1 426 человек, в их числе 15 пациентов, которые умерли за сутки, что является новым рекордом за последний месяц.

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