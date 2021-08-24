Умерла директор газеты "Панорама столицы"

Фото: администрация Сыктывкара
На 67 году жизни покинула наш свет директор газеты «Панорама столицы» Нина Шмарова
Она боролась с коронавирусом, в начале августа была госпитализирована в больницу, где сегодня скончалась.
Нина Марковна родилась в 1955 году в Лойме Прилузского района Коми. До настоящего момента работала директором городской газеты «Панорама столицы». До этого за её плечами в разные годы была работа генеральным директором телеканала «Юрган», заместителем руководителя Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям, заместителя руководителя Дорожного агентства Республики Коми и работа в других организациях.
Её вспоминают как доброго человека и большого профессионала.
- Она была чутким человеком с широкой душой, это знает каждый, кому повезло общаться и работать с Ниной Марковной. Глубокие соболезнования и вечная память», – сказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.
Редакция "Комсомольской правды - Коми" выражает соболезнования родным и близким Натальи Шмаровой.
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