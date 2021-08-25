В некоторых районах Коми ожидаются дожди с грозами

Прекрасная грибная пора! Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет местами облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

В Усинске, Печоре, Инте, Воркуте преимущественно без осадков, в Вуктыле, Объячево, Усть-Цильме будет небольшой дождь. Умеренный дождь, гроза – в Троицко-Печорске и в Ухте.

Температура ночью +6...+12 °С, днем + 11...+18 °С, на крайнем северо-востоке днём +11...+13 °С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 25 августа будет переменная облачность. Температура ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °C. Ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью слабый, умеренный. Наслаждаемся последними комфортными деньками, а потом… синоптики пророчат обильные дожди, после которых пройдётся грибная волна!

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