В Коми не зарегистрирована ни одна смерть от коронавируса за сутки

В Коми растет число заболевших Фото: Архив "КП"

Общее число выявленных фактов коронавируса в Коми достигло 61 894. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Согласно обновленным данным, показатель заболеваемости вырос в республике за сутки на 250 официально подтвержденных случаев заражения.

По состоянию на 25 августа, 51 513 человек уже перенесли болезнь и выписаны по выздоровлению. Только за минувшие сутки было выписано 602 пациента.

Добавим, что за минувшие сутки не зарегистрирована ни одна смерть от коронавируса. Такого показателя не было на протяжении долгого времени. Всего в республике за время пандемии от инфекции скончались 1 426 пациентов.

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