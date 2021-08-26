Команда из Коми отправилась в Москву покорять «Поле чудес»

Наша команда - самая лучшая! Фото: Лара Якунина.

Сыктывдинцы отправились покорять известнейшую в России ещё с постсоветских времён телепрограмму «Поле чудес». О поездке сообщила администрация МР «Сыктывдинский» на своей странице в вк.

– Наконец-то долгожданная поездка в Москву! Ну держись, златоглавая! Смотрите скоро на первом государственном канале ансамбль «Лапоточки» и не только, – порадовала руководитель зеленецкого детского фольклорного коллектива села Зеленец Сыктывдинского района Коми Лара Якунина на своей странице в социальной сети VK.

Лапоточки в самолёте. Фото: Лара Якунина.

Как наши земляки попали на программу? Что везут в подарок усатому ведущему Леониду Якубовичу? Кто будет непосредственно стоять у барабана и блистать эрудицией?

По словам участников делегации, пока интересные подробности поездки не раскрываются, а держатся в глубоком секрете. Так обговорено в договоре между участниками и приглашающей стороной. Но уже известно, что съёмки телепередачи запланированы на конец августа – с 25 по 31 число.

Поле чудес ждёт! Фото: Лара Якунина.

Напомним, это не первый раз, когда жители Коми отправляются крутить знаменитый барабан. В 2016 году в записи знаменитой передачи принимала участие Елена Есина из Ёдвы со своим сыном. Во время съёмок у женщины поднялась высокая температура, но она справилась.

В 2010 году жительница Вуктыла Людмила Жданова стала призёром телешоу «Поле чудес». По собственному признанию, участия в передаче она ждала более 10 лет. Еще в 1998 году отправила кроссворд на передачу, а приглашение получила лишь в 2010.

В апреле 2015 года сотрудник испытательной пожарной лаборатории МЧС по Коми Сергей Герасимов стал победителем телевикторины. В первой тройке соперникам Сергея выпали секторы «Приз», и играть сыктывкарцу пришлось одному – когда только два права на ошибку.

Практически в то же время в игре принимал участие другой наш земляк - директор Центрального дома культуры из села Ижма Владимир Орлов, который также стал победителем капитал-шоу «Поле чудес». Ижемец написал письмо на передачу и отправил клип на коми языке.

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