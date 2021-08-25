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Общество25 августа 2021 13:40

Любителям компьютерных игр в Коми добавят игровых мощностей

Абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений
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Фото предоставлено компанией МегаФон

Фото предоставлено компанией МегаФон

Жителям республики стали доступны более тысячи игр через облачный сервис на компьютерах любой мощности. МегаФон и GFN.RU, эксклюзивный провайдер в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce NOW от NVIDIA, запустили совместную подписку.

Всего в библиотеке сервиса GFN.RU – более 1000 популярных игр для разных платформ. Абоненты оператора на тарифах «Без переплат» смогут получить промокод в размере 50% на первые два месяца подписки, в последующие шесть месяцев скидка будет составлять 25%.

По данным МегаФона, сегодня в России порядка 50 млн геймеров. Из них около 20 млн имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг: направление пользуется всё большей популярностью в России и за последние два года выросло почти в 2 раза.

Как рассказали в пресс-службе, абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Оператор активно сотрудничает с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Новый сервис для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов.

«Наша цель – сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнёрство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Технологии GeForce NOW дают возможность запускать любые игры в несколько кликов и играть с высокими настройками графики. При этом не нужно постоянно покупать и обновлять «железо». Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV. Пользователям также не придётся скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений – обновления и загрузки автоматически происходят в облаке. Все игроки получат максимально реалистичное изображение кинематографического качества даже в самых требовательных играх.

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