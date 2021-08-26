Дожди и северный ветер погостят в Коми в четверг

Погода шепчет: пошли за грибами!.. ПОШЛИ! Фото: Екатерина САВЕНКО

Лето в Коми, похоже, подошло к концу. Жара спала, зато теперь можно с удовольствием гулять по городским улицам, мощённым асфальтом, и ходить на тихую охоту в лес. Прогноз погоды по Республике Коми на 26 августа представляют специалисты Коми ЦГСМ.

В Республике Коми 26 августа ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В центральных районах ночью пройдёт дождь, местами сильный. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 7-12 м/с.

- Температура ночью +6...+11, при прояснении +1...+6, днем +12...+17, на крайнем севере +8...+13°С, - сообщают сотрудники Коми республиканского центра метеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Сыктывкаре 26 августа синоптики обещают переменную облачность. Ночью пройдёт небольшой дождь, днём будет преимущественно без осадков. Ветер западный, днём северный 3-8 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +14...+16°С.

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