В Сыктывкаре и Ухте разрешили работу дискотек и ночных клубов

Поклубимся! Фото: архив КП.

В Указ о введении режима повышенной готовности вновь внесены изменения. На этот раз глава региона Владимир Уйба принял решение о снятии антиковидных ограничений в отношении ночных клубов, предприятий общепита на территории Сыктывкара и Ухты, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Предприниматели переживают: они терпят большие убытки из-за антиковидных ограничений, поэтому просят их отменить. Да, бизнесмены согласны вакцинироваться и соблюдать все меры профилактики, лишь бы была возможность работать и зарабатывать. Именно этот факт стал причиной внесения изменений в Указ.

В результате сняты ограничения деятельности организаций общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также отменён запрет на работу ночных клубов (дискотек) на территории двух муниципалитетов.

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