В Коми до конца сентября продлили запрет на культмассовые мероприятия

И понеслась! Фото: moyalmetevsk.ru.

Ох, оторвемся, друзья! Наконец-то в Республике Коми власти сняли антиковидные ограничения в работе ночных клубов и организаций общепита, обещает пресс-служба главы региона.

Некоторые изменения в Указ о введении режима повышенной готовности уже внесены вчера. Так, в Коми возобновлена работа ночных клубов и дискотек. Кстати, чуть ранее в Сыктывкаре и Ухтинском районе сняты ограничения на деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 23.00 часов до 10.00 часов. Попробуй посиди в летней кафешке, когда погода уже не шепчет. Умно придумано!

До сих пор в опале реализация готовой продукции «на вынос». При этом разрешено проведение ярмарок вне стационарных торговых объектов. Но до 30 сентября продлён запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

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