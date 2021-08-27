В Коми северный ветер принесет первые заморозки

Раз - и зима надвигается вдруг! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как обычно бывает на севере, летний 30-градусный зной в Коми резко сменяется неуютными заморозками. Прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 27-29 августа, представляют синоптики регионального ЦГСМ.

В Республике Коми 27 августа синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Временами пройдут небольшие осадки: дождь, морось. Ночью и утром местами расстелется туман. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +3...+8, при прояснении заморозки 0...-3, днем +8...+13°С.

В Сыктывкаре 27 августа будет облачно с прояснениями. Временами прольют слабые осадки: дождь, морось. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +11...+13°С.

Прогноз погоды по Республике Коми на 28-29 августа тоже не очень утешает. Напомним, что в регионе грядут первые в этом году заморозки.

В Коми ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдёт небольшой, 28 августа на крайнем северо-востоке умеренный дождь, 29 августа временами со снегом.

Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, на северо-востоке 7-12 м/с, 28 августа порывами до 16 м/с.

Температура ночью +2...+7, при прояснении заморозки до -2, днем +8...+13, местами +13...+18°С.

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