По черному носку и белой куртке: «потеряшку» Антона Дергача из Коми нашли в охотничьей избушке среди болот

Антон потерялся на болотах и никак не мог выбраться. Фото: Поташников Павел.

Эту громкую историю со счастливым концом долго будут помнить и спасатели, и полицейские, и поисковики, и кинологи, и даже их собаки. 18 августа в дежурную часть полиции Усинска пришло сообщение: пропал 36-летний житель посёлка Усадор Антон Дергач. Молодой мужчина пошёл в лес за грибами и не вернулся...

Мама расплакалась

Напомним, целых пять дней о парне не было никаких вестей, и вот три дня назад стало известно, что он найден живым. Подробности поисков «потеряшки» раскрывают сотрудники полиции Усинска и МВД по Коми.

Потеряшка Антон Дергач из Усадора. Фото: Лиза Алерт.

В тот день, 18 августа, на поиски Антона выдвинулись спасатели, волонтёры движения «Хорошие люди Усинска», а также оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Усинску майор полиции Николай Юганов и инспектор-кинолог лейтенант полиции Александр Руденко со служебной собакой общерозыскного профиля Агрой. Немецкая овчарка Агра служит со своим хозяином уже почти 7 лет.

Александр Руденко и Агра. Фото: МВД по Коми.

Увы, телефон Антона был отключён, это крайне осложняло поиски затерявшегося грибника. Три дня подряд поиски ни к чему не приводили. Но вдруг волонтёры нашли брошенный мужской носок! После этой удачной находки было решено преодолеть болото и лесной участок.

- Нам ребята позвонили и сообщили, что нашли чей-то носок. Не стандартный чёрный, а серый с рисунком в виде ромба, других вещей обнаружено не было, обе группы продолжили поиски, которые, к сожалению, не принесли результатов. Когда вернулись в Усадор, находку показали маме Антона, та расплакалась и сказала, что похожие были у сына, - рассказывают волонтеры.

Грибы коварны в это время года. Особенно для любителей тихой охоты. Фото: Нина ЮШКОВА

Спасла белая куртка

Группа прошла по болоту примерно три с половиной километра. Как вдруг Агра нашла след, как будто кто-то провалился. Александр Руденко тоже провалился в болото по пояс, но выкарабкался и двинулся дальше. Чуть позже поисковики увидели в бинокль человека, который хаотично передвигался то влево, то вправо.

Антона искали несколько дней. Сначала безуспешно. Потом нашли носок. Ура! Фото: Хорошие люди Усинска.

Это был Антон! Его было отчётливо видно в тундре в белой куртке, которую, видимо, мужчина нашёл в охотничьей избушке. Когда поисковая группа наконец добралась до «потеряшки», все благодарили всех богов за такую удачу, а девочки-поисковики разрыдались! Антон был в среднетяжелом состоянии, парень рассказал, что пока пытался выбраться из леса, то несколько раз терял сознание.

Грибника накормили, напоили и отдали в заботливые руки прибывшим медикам. В больницу Антона привезли в диагнозом гипертемия (Нарушение температурного баланса, характеризующееся повышением температуры тела выше нормы. - Прим. ред.). С ним всё будет хорошо.

КСТАТИ

Майор полиции оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД Росси по городу Усинску Николай Юганов и инспектор-кинолог лейтенант полиции Александр Руденко будут поощрены руководством МВД по Республике Коми. Агру накормят вкусняшками.

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