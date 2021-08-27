«Мы мечтали скорее уехать!»: дети Коми, вернувшиеся из затопленного лагеря «Черноморская зорька», до сих пор болеют

Эту смену дети из Коми запомнят надолго. Фото: Невские новости.

На днях в Сыктывкар вернулись дети из детского лагеря «Черноморская зорька». Ребятам четвертой смены крайне не повезло: из-за погодных условий лагерь был затоплен. Дети оказались в ужасных условиях - без света и интернета, должного досуга и желанного моря, с перебоями питьевой воды и еды. Власти Коми пытались наладить быт отдыхающих в кратчайшие сроки. Увы, как отмечают дети и их родители, получалось это, мягко говоря, не очень. Подробностями выживания в потерпевшей крушение «Зорьке» поделилась читательница «КП-Коми» Галина Гацукович-Хотченкова.

Плавали ежи и змеи

Галина Александровна является опекуном троих ребят: 11-летнего мальчика, 12-летней и 16-летней девочек. В этом году отдыхать на море собирались с радостью, благо, меры республиканской соцподдержки позволяют отправить погреться на солнышке сразу всех ребят из одной семьи.

- Мы сами из Сыктывдинского района, живём в Часово. Мои ребята в лагерь отправились с такой радостью, с таким воодушевлением! - вспоминает в беседе с «Комсомолкой» Галина Александровна. - А возвращались со словами: наконец-то дома! Дети рассказывали ужасные вещи. Самое главное впечатление, которое у них осталось от поездки: мы все мечтали скорее уехать! Очень недовольны.

По словам женщины, сразу после потопа весь лагерный быт был нарушен: три дня не было электричества, периодически подключали генератор, чтобы зарядить мобильные, но ненадолго. Некоторые родители жаловались в соцсетях, что несколько дней не могли связаться со своими малолетними детьми по сотовым, дико волновались.

Относительно спокойно было с питанием. Благо, площадку, по которой дети ходили до столовой, не подтопило. Да и кормили сносно, отмечает старшая воспитанница Галины Александровны Ксения: «Первое всегда горячее, второе всегда холодное».

После потопа воспитанники лагеря сидели в клубе, оснащённом электроэнергией, и часами смотрели мультики. Толком подрастающим поколением никто не занимался. В море, понятное дело, уже не купались.

- Ксюша моя уже взрослая, адекватная, всё рассказывает честно, как есть, - продолжает опекун. - Говорит, что в эти дни вонь стояла невыносимая! Ливень залил канализацию, несколько дней на территории лагеря плавали фекалии, мёртвые ежи и змеи. И дети на это всё смотрели и в этом, простите, г... жили.

Потоп в Анапе подпортил планы детей из Коми на летний отдых. Фото: минобраз Коми.

Работа по уборке территории и затопленных комнат всё-таки началась, когда прилетела новость, что в здравницу едет официальная делегация из родной республики с проверкой. Тут же в ход пошли тряпки с хлоркой, детям срочно выдали второй комплект полотенец.

Приехал с высокой температурой

Самое неприятное, что после потопа медпункт стал принимать только тех детей, у которых была температура или понос со рвотой. Все остальные, с виду здоровые, отсылались в тот же клуб на мультики.

- В начале смены ребятам ещё давали какие-то таблетки от кашля, брызгали горло каметоном, кстати, не обрабатывая носик спрея после каждого, - рассказывает Ксюша. - После потопа я пришла в медпункт, у меня першило в горле, так мне его намазали зелёнкой, сказали, что раз не проходит, то вот тебе.

Когда дети наконец-то вернулись домой на поезде, родители совершенно не ожидали увидеть их в таком виде: одежда мятая и в пятнах, чемоданы пахнут плесенью.

- Мой мальчик вернулся с температурой 38,8 С, соплями до колена и больным горлом! - до сих пор пребывает в шоке Галина Александровна. - Как могли допустить подобное медики и сопровождающие, я не понимаю. Власти обещали, что на перроне детей осмотрят, ничего подобного сделано не было. Врачи наших детей не встречали, а мы из района, нам ещё добираться. Спасибо нашему фельдшеру, она по телефону меня проконсультировала, что дать ребёнку.

Галина Александровна расстраивается: мальчик приехал домой, тут же рухнул в кровать и проспал несколько часов кряду почти в беспамятстве!

- А власти потом отчитаются, что в этом году оздоровление получили эти же 400 детей, - уверена опекун. - А они все больные вернулись...

Детей слишком много?

Почему более 400 детей не были эвакуированы из затопившего лагеря? Основной причиной стало их количество. Директор Коми республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Александр Просужих заявил, что в Краснодарском крае нет такого санатория или лагеря, который вместил бы всех детей.

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