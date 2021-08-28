В субботу в Коми до 18 градусов

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В субботу, 28 августа, в Коми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит 18 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с, а на крайнем северо-востоке – до 16-18 м/с. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов, а в отдельных районах – 7-12 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов.

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