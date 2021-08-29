В воскресенье в Коми обещают небольшие дожди

Фото: Нина ЮШКОВА

В воскресенье, 29 августа, в Коми обещают небольшие дожди, максимальная температура воздуха достигнет 18 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики

В Коми будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, на крайнем северо-востоке порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура днем составит 8-13 градусов, на крайнем юге – 13-18 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит 14-16 градусов.

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